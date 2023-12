C’è stato uno scontro tra gli Houthi e alcuni elicotteri degli Stati Uniti nel mar Rosso

Domenica il Comando centrale degli Stati Uniti, unità militare del Dipartimento della Difesa, ha detto di aver abbattuto, nel mar Rosso, due missili balistici lanciati verso una nave container dai ribelli Houthi, gruppo armato sciita che governa di fatto buona parte dello Yemen, e di aver successivamente attaccato alcune loro imbarcazioni uccidendo i membri dell’equipaggio.

Secondo quanto dichiarato dagli Stati Uniti, la nave container, la Maersk Hanzghou, danese ma battente bandiera di Singapore, avrebbe inviato una prima richiesta di soccorso, a cui gli Stati Uniti avrebbero risposto abbattendo i missili lanciati dagli Houthi. Ore dopo la nave avrebbe inviato una nuova richiesta di soccorso perché attaccata da quattro «piccole imbarcazioni», sempre controllate dagli Houthi. Gli Stati Uniti sarebbero intervenuti con alcuni elicotteri invitando i ribelli a desistere. Gli Houthi a quel punto avrebbero sparato verso gli elicotteri, e gli elicotteri avrebbero risposto, affondando tre delle quattro imbarcazioni (la quarta sarebbe fuggita) e uccidendo i membri dell’equipaggio.

Nelle ultime settimane gli Houthi hanno preso di mira diverse navi commerciali in transito nel mar Rosso come atto di ritorsione nei confronti di Israele, per via della sua invasione della Striscia di Gaza, e hanno reso quel tratto di mare sempre meno sicuro. Per via degli attacchi degli Houthi diverse compagnie commerciali avevano sospeso i viaggi nel mar Rosso: alcune hanno annunciato la ripresa dei trasporti, altre, come Hapag-Lloyd, stanno continuando a percorrere rotte alternative.

– Leggi anche: La guerra a Gaza è una grande opportunità per gli Houthi