La principale notizia in apertura sui giornali di oggi riguarda l’approvazione in via definitiva, alla Camera, della legge di bilancio, il provvedimento con cui il parlamento decide come spendere le finanze pubbliche. Un’altra notizia molto presente è l’inchiesta della procura di Roma sulla famiglia dell’ex senatore Denis Verdini e sui presunti illeciti commessi nella partecipazione ai bandi di gara di ANAS. Si parla poi dell’estesissimo bombardamento russo sull’Ucraina compiuto venerdì mattina con missili e droni, uno dei più intensi dall’inizio della guerra. La Stampa apre con un sondaggio della Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI) sulle condizioni lavorative dei medici, i cui tagli alle pensioni sono stati uno dei temi più contestati in assoluto nella preparazione della legge di bilancio (la misura è stata eliminata durante l’esame in Senato).