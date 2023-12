Almeno 40 persone sono morte a causa dell’esplosione di un’autocisterna a Totota, in Liberia

Giovedì a Totota, città della Liberia a circa 130 chilometri dalla capitale Monrovia, nell’Africa occidentale, almeno 40 persone sono morte a causa dell’esplosione di un’autocisterna piena di carburante. L’autocisterna si è ribaltata su una strada e diverse persone si sono avvicinate con secchi e taniche per prendere il carburante al suo interno: l’autocisterna però ha preso fuoco, anche se non è ancora chiaro come, ed è esplosa. Ci sono almeno 83 feriti, alcuni dei quali gravi. Le autorità locali hanno detto che la stima dei morti è provvisoria: l’esplosione ha «ridotto alcuni dei corpi in cenere», ha detto il medico liberiano Francis Kateh, del ministero della Salute locale, e potrebbe volerci tempo per avere un numero definitivo.