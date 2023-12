Quasi tutti i maggiori quotidiani nazionali oggi si occupano in prima pagina di quello che ha detto in audizione alla Camera dei deputati il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, chiamato da una parte a difendersi per aver espresso opinioni opposte rispetto alla sua maggioranza sulla ratifica del MES, e dall’altra a respingere le richieste di proroga del Superbonus avanzate dagli alleati di Forza Italia. Si parla molto anche della morte dell’ex presidente della Commissione europea Jaques Delors e della causa intentata dal New York Times alle società Open AI e Microsoft per aver usato milioni di suoi articoli nello sviluppo dei software di intelligenza artificiale come Chat GPT. I giornali sportivi cominciano a occuparsi delle partite di calcio in programma nel fine settimana, a partire da Juventus-Roma di sabato sera.