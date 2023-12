ITA vuole licenziare 53 ex dipendenti di Alitalia assunti dopo una sentenza

ITA Airways, la compagnia aerea che ha sostituito Alitalia, ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di 53 ex dipendenti di Alitalia che erano stati assunti lo scorso giugno in seguito a una sentenza favorevole a un loro ricorso. Secondo Repubblica, negli ultimi giorni la compagnia aerea ha già inviato le prime lettere di licenziamento. La compagnia aerea ITA è nata nell’ottobre del 2021 acquistando molti dei beni che appartenevano ad Alitalia – aerei, licenze e i cosiddetti slot, cioè i permessi di atterrare e decollare dagli aeroporti italiani – senza però farsi carico dei suoi circa 7.000 dipendenti. Ne ha assunti soltanto 3.500, mentre gli altri 3.500 sono rimasti in Alitalia, in cassa integrazione.

Oltre un migliaio aveva fatto ricorso al tribunale del lavoro sostenendo che il passaggio da Alitalia a ITA rientrasse nelle regole previste dall’articolo 2112 del codice civile, la cosiddetta cessione di ramo di azienda, che impongono a chi acquista un’azienda di assumerne i lavoratori. È una questione molto dibattuta e su cui è intervenuto anche il governo con un discusso decreto-legge dal valore retroattivo per limitare le riassunzioni. A giugno un giudice aveva dato ragione a 71 ex dipendenti di Alitalia rimasti senza lavoro, ordinando a ITA di assumerli. Molti di loro avevano fatto un ulteriore ricorso per chiedere compensi arretrati, in totale per 6 milioni di euro.

ITA sostiene che 53 dipendenti riassunti non si siano presentati agli appuntamenti per le visite mediche e ai colloqui necessari per inserirli in servizio. A novembre la compagnia aerea ha inviato lettere di contestazione, a cui negli ultimi giorni sono seguite le prime lettere di licenziamento. Alcuni degli ex dipendenti hanno risposto alle contestazioni sostenendo di essere in ferie o all’estero. Dal momento del licenziamento, a cui potranno opporsi con un ricorso, riceveranno l’indennità di disoccupazione.

