Nel fine settimana i forti venti hanno causato 16 morti in Argentina e Uruguay

Nel fine settimana ci sono stati forti temporali che hanno colpito la costa orientale dell’Argentina e dell’Uruguay, con venti fino a 150 km/h che hanno causato in tutto la morte di almeno 16 persone. La zona più colpita è stata la città portuale argentina di Bahia Blanca, circa 570 km a sud dalla capitale Buenos Aires, dove sabato i temporali hanno provocato grossi danni e causato la morte di 13 persone.

Queste persone si trovavano in un palazzetto dello sport dove si stava svolgendo una gara di pattinaggio a rotelle, quando il temporale ha causato il crollo di parte del tetto. Altre 14 persone sono rimaste ferite e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per ore per liberare quelle intrappolate sotto le macerie. Il temporale si è spostato in seguito verso nord, raggiungendo prima Buenos Aires e poi il vicino Uruguay: domenica è morta una donna a Moreno, città nella periferia di Buenos Aires, e 2 persone in Uruguay.