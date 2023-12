È morto a 86 anni l’emiro del Kuwait, Nawaf al Ahmad al Sabah

Lo sceicco Nawaf al Ahmad al Sabah, emiro del Kuwait, ovvero il capo di stato del paese, è morto sabato a 86 anni. Il suo successore sarà il principe ereditario Meshal al Ahmad al Sabah, che già dal 2021 governava di fatto il paese a causa delle precarie condizioni di salute dell’emiro.

Le cause del decesso di Nawaf al Ahmad non sono ancora state rese note: era stato ricoverato in ospedale alla fine di novembre a causa di quello che era stato ufficialmente descritto come un’emergenza di salute. Poco dopo però l’agenzia di stampa statale aveva dichiarato che le sue condizioni si erano ristabilite. Lo sceicco Nawaf era diventato emiro nel settembre 2020 dopo la morte del fratello, lo sceicco Sabah, che aveva governato il Kuwait dal 2016 dopo ricoperto la carica di ministro degli Esteri per oltre 40 anni. Il Kuwait è il settimo paese al mondo per riserve petrolifere. Confina con l’Arabia Saudita e l’Iraq e si trova di fronte all’Iran.