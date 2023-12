11 persone sono state uccise in un attacco armato a una stazione di polizia nel sudest dell’Iran

11 agenti di polizia e soldati sono stati uccisi e 8 feriti da uomini armati che hanno attaccato una stazione di polizia nella cittadina di Rask, nel sudest del paese. Anche 2 aggressori sono stati uccisi. Le autorità iraniane hanno attribuito l’attacco a Jaish al Adl, un gruppo che combatte per l’indipendenza del Belucistan, una regione al confine fra l’Iran, il Pakistan e l’Afghanistan. Per ora Jaish al Adl non ha rivendicato l’attacco.

La regione in cui si trova la stazione di polizia, la provincia di Sistan e Belucistan, è una delle più povere dell’Iran, e la sua popolazione, che è per la maggior parte musulmana sunnita, si è spesso lamentata di essere discriminata dal governo dell’Iran, che è una teocrazia musulmana sciita (cioè segue l’altra principale corrente della religione islamica). Separatisti del Belucistan hanno compiuto numerosi attacchi anche in Pakistan.

