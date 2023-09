Più di 50 persone sono state uccise dall’esplosione di una bomba durante una processione religiosa nel sudovest del Pakistan

Venerdì mattina l’esplosione di una bomba ha ucciso almeno 50 persone nella città di Mastung, che si trova nel sud-ovest del Pakistan, nella provincia del Belucistan. L’esplosione è avvenuta mentre centinaia di persone stavano partecipando a una processione religiosa per celebrare la nascita di Maometto, il profeta dell’Islam. Secondo quanto riferito dalle autorità locali ci sono anche almeno 50 feriti. Il ministero dell’Interno del Pakistan ha detto che è stato un attentato terroristico.

Al momento non ci sono state rivendicazioni, e non si hanno maggiori dettagli su come sia avvenuta l’esplosione. In passato c’erano stati diversi attacchi armati nella provincia del Belucistan, che è la più estesa e povera del paese, compiuti dall’Esercito di liberazione del Belucistan, un gruppo di miliziani che da anni combatte contro lo stato pakistano per chiedere il diritto di autodeterminazione della popolazione beluci, un’etnia minoritaria in Pakistan.