La regista Greta Gerwig sarà la prossima presidente della giuria del Festival del cinema di Cannes

Greta Gerwig, regista di Barbie (2023), Lady Bird (2017) e Piccole donne (2019), è stata scelta come presidente della giuria per il prossimo Festival del cinema di Cannes, che si svolgerà dal 14 al 25 maggio in Francia. È la prima volta che una regista statunitense viene nominata presidente della giuria del festival, e la seconda che succede a una regista: la prima era stata la regista neozelandese Jane Campion nel 2014.

Gerwig ha 40 anni, e oltre ai tre film da regista ha scritto anche Francis Ha (2012) e Mistress America (2015), diretti dal compagno Noah Baumbach, che l’avevano resa famosa e apprezzata per le sue doti autoriali. È nota per le sue storie concentrate su personaggi femminili poco convenzionali, curiosi e ribelli, scontenti delle proprie vite spesso limitati dai ruoli di genere. A questo proposito Barbie, il suo ultimo film, è stato uno dei più discussi e visti di quest’anno, e ha incassato quasi 1,5 miliardi di dollari nel mondo.

