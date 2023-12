Inter e Napoli si sono qualificate agli ottavi di Champions League da seconde dei loro gironi

Nelle partite di martedì dell’ultima giornata della fase a gironi di UEFA Champions League l’Inter ha pareggiato 0-0 contro la Real Sociedad mentre il Napoli ha battuto 2-0 lo Sporting Braga. In base a questi risultati l’Inter, che era già qualificata agli ottavi di finale del turno precedente, lo farà da seconda classificata del suo girone proprio dietro la Real Sociedad; il Napoli invece ha ottenuto la qualificazione martedì sera da seconda del suo girone dietro il Real Madrid.

Agli ottavi di finale Inter e Napoli giocheranno quindi contro le prime classificate degli altri gironi, che per ora sono Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid (solo per l’Inter), Real Sociedad (solo per il Napoli) e Manchester City. Le ultime partite dei gironi sono in programma mercoledì sera: delle italiane nel torneo, la Lazio è già qualificata e si giocherà il primo posto nel suo girone contro l’Atletico Madrid mentre il Milan è a rischio eliminazione e giocherà a Newcastle.