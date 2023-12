Almeno otto persone sono morte in un incidente in un’autostrada vicino a Caracas, la capitale del Venezuela

Mercoledì in un’autostrada poco fuori Caracas, la capitale del Venezuela, un camion si è schiantato contro diverse auto che si erano fermate per via di un altro incidente, in cui uno dei veicoli trasportava un liquido altamente infiammabile: nel nuovo incidente e nelle ulteriori fiamme che ne sono scaturite sono morte almeno otto persone. Altre diciassette sono ferite. I veicoli coinvolti sono stati in tutto 17: sui social network è circolato un video che mostra un autobus sul luogo dell’incidente ribaltato e in fiamme.

Secondo il vice ministro venezuelano per la Gestione del rischio, Carlos Pérez Ampueda, il camion potrebbe non aver visto che le auto erano ferme per il primo incidente a causa di «cattive condizioni meteorologiche». Dopo l’incidente però diversi venezuelani si sono lamentati anche della scarsa manutenzione delle strade e di una gestione inadeguata dei veicoli pesanti, che renderebbe meno sicure autostrade come quella su cui è avvenuto l’incidente.