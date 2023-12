C’è stato un grosso attacco missilistico russo su Kiev: è stato danneggiato un ospedale pediatrico e almeno 53 persone sono state ferite

Nella notte tra martedì e mercoledì c’è stato un vasto attacco missilistico russo contro Kiev, la capitale dell’Ucraina. Le forze di difesa ucraine hanno detto che la Russia ha lanciato 10 missili balistici sulla città, e di averli abbattuti tutti prima che colpissero i propri obiettivi. I detriti dei missili sono però caduti in diverse aree residenziali, colpendo un ospedale pediatrico e causando il ferimento di almeno 53 persone. In alcune abitazioni colpite dai frammenti dei missili si sono sviluppati anche piccoli incendi. Per il momento non sono state rese note le condizioni delle persone ferite.

È il secondo attacco russo su Kiev in pochi giorni, dopo un periodo piuttosto lungo in cui la Russia non aveva più colpito la capitale ucraina. L’attacco è stato compiuto mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si trova in visita ufficiale negli Stati Uniti, dove tra le altre cose sta cercando di convincere il Congresso ad approvare ulteriori aiuti per sostenere la resistenza dell’Ucraina contro la Russia (a cui nelle ultime settimane i Repubblicani si stanno opponendo).

At 3 am Russia launched ten ballistic missiles at sleeping residents in Kyiv. All intercepted, but debris severely affected residential areas. 53 injured, including children. Ballistic missiles make it to Ukraine in a few minutes, leaving no chance to take cover. World, are you… pic.twitter.com/suzDSBNyIY — Maria Avdeeva (@maria_avdv) December 13, 2023

