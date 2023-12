Il giurista Augusto Barbera è stato nominato presidente della Corte Costituzionale

Augusto Barbera è stato eletto presidente della Corte Costituzionale, il massimo organo giuridico italiano. Barbera, 85 anni, professore emerito di diritto all’Università di Bologna, era già presidente facente funzione dal mese scorso, quando era finito il mandato di Silvana Sciarra. Alla fine del 2024 finirà il suo mandato di giudice della Corte Costituzionale, e quindi anche quello di presidente.

Originario di Aidone, in provincia di Enna, in Sicilia, Barbera fu eletto alla Corte Costituzionale nel 2015, su indicazione del Partito Democratico. Dal 1976 al 1994 fu parlamentare con il Partito Comunista Italiano e poi con il Partito Democratico della Sinistra, e nel 1993 fu per una settimana ministro per i Rapporti con il parlamento. Ha scritto molte opere di diritto pubblico e costituzionale, e ha insegnato a lungo nelle università di Ferrara e Catania, oltre che di Bologna.