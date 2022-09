Silvana Sciarra è la nuova presidente della Corte Costituzionale

Silvana Sciarra è stata eletta presidente della Corte Costituzionale, il massimo organo giuridico del paese, che ha il compito di garantire il rispetto della Costituzione italiana. Sciarra ha 74 anni ed è giudice costituzionale dal 2014: è stata eletta con 8 voti favorevoli su 15. Prende il posto di Giuliano Amato, il cui mandato di nove anni da giudice costituzionale era scaduto il 18 settembre.

Prima di essere eletta giudice della Corte Costituzionale, Sciarra aveva lavorato a lungo come giuslavorista, facendo ricerca e insegnando in diverse importanti università in tutto il mondo. È la seconda donna di sempre a diventare presidente della Corte, a tre anni di distanza dall’elezione di Marta Cartabia, attuale ministra della Giustizia.