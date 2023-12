Zlatan Ibrahimovic torna al Milan come consulente del gruppo proprietario

La squadra di calcio del Milan ha annunciato che il suo ex giocatore Zlatan Ibrahimovic tornerà in società come consulente del gruppo proprietario, RedBird Capital. Nel comunicato pubblicato lunedì pomeriggio si legge che Ibrahimovic sarà consulente per il portafoglio di investimenti di RedBird Capital nei settori sport, media e intrattenimento, e che ricoprirà anche il ruolo di consulente diretto della dirigenza del Milan.

Ibrahimovic si era ritirato dal calcio al termine della scorsa stagione, dopo aver passato gli ultimi tre anni di carriera al Milan, squadra per cui aveva già giocato dal 2010 al 2012. Nel 2020 il suo ritorno da calciatore fu deciso dopo una pesante sconfitta per 5-0 contro l’Atalanta e contribuì in modo decisivo alla successiva vittoria dello Scudetto: a tre anni di distanza tornerà da dirigente dopo un’altra sconfitta subita in campionato contro l’Atalanta che ha complicato la situazione in classifica della squadra.