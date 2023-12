Come sta andando l’introduzione dell’ingresso a pagamento al Pantheon

Dallo scorso luglio per entrare al Pantheon, il celebre tempio di Roma che è uno dei monumenti più visitati e apprezzati della città, è stato introdotto un biglietto a pagamento: una novità piuttosto grossa, visto che fino a quel momento l’ingresso era sempre stato gratuito. A cinque mesi di distanza il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha fatto un bilancio dell’iniziativa, che ha definito «una scelta vincente»: da luglio il Pantheon è stato visitato da 1,38 milioni di persone, generando ricavi per 5,25 milioni di euro. Il biglietto intero costa 5 euro, ma alcune categorie, come i giovani, hanno diritto a una riduzione a 3 euro o all’ingresso gratuito.

I ricavi dei biglietti vanno per il 70 per cento al ministero della Cultura, e per il 30 per cento alla diocesi di Roma. I fondi sono usati per «la manutenzione del monumento» e «per iniziative solidali». Una parte dei ricavi è destinata al restauro dei beni culturali danneggiati dall’alluvione in Emilia-Romagna e nel nord delle Marche della primavera del 2023: 1,09 milioni di euro raccolti fra luglio e novembre sono indirizzati a questo scopo.

Pubblicità

Secondo i dati diffusi dal ministero, i visitatori fra 18 e 25 anni che hanno pagato il biglietto ridotto sono stati oltre 88mila, mentre i minorenni, i residenti di Roma e le altre persone delle categorie che hanno diritto all’ingresso gratuito a visitare il Pantheon sono state 296mila.

Il ministero si è detto soddisfatto dei risultati. Il numero di visitatori è comunque sensibilmente calato rispetto a quando l’ingresso era gratuito, nonostante il numero di turisti che hanno visitato Roma sia tornato ai livelli paragonabili a quelli precedenti alla pandemia di Covid-19. Fra luglio e novembre 2023 il Pantheon ha avuto in media circa 260mila visitatori al mese. Nel 2019 la media mensile era stata di circa 750mila visitatori: quasi il triplo di quella attuale.

Il Pantheon è uno degli edifici dell’antichità classica meglio conservati a Roma. Fu costruito nel primo secolo dopo Cristo come tempio romano, e fu in seguito convertito in chiesa cattolica: formalmente si chiama Santa Maria ad Martyres. È da sempre uno dei luoghi più visitati di Roma, e nel 2019 con circa 8,9 milioni di visitatori fu il monumento statale più visitato in Italia. Da tempo si discuteva di introdurre un biglietto a pagamento, e il ministero della Cultura aveva ufficializzato la novità lo scorso marzo.