Da oggi a Roma i turisti dovranno pagare 5 euro per visitare il Pantheon

Da oggi per entrare al Pantheon, a Roma, i turisti dovranno pagare un biglietto del costo di 5 euro. Il Pantheon è un antico tempio di epoca romana, risalente al I secolo d.C., successivamente convertito in basilica cristiana: formalmente il suo nome è basilica di Santa Maria ad Martyres, ed è di proprietà demaniale dello stato italiano. È uno dei monumenti più visitati di Roma e l’ingresso è sempre stato gratuito. Da tempo si discuteva di introdurre un biglietto a pagamento, che era stato infine ufficializzato lo scorso marzo dal ministero della Cultura.

Il ricavato dei biglietti sarà così ripartito: il 70 per cento andrà al ministero della Cultura e il 30 per cento alla diocesi di Roma. Saranno esentati dal pagamento, come già avviene per i musei, i minori di 18 anni, le categorie protette e i docenti che accompagnano le scolaresche, oltre ai residenti del comune di Roma. I ragazzi fino a 25 anni pagheranno invece un biglietto ridotto di 2 euro.