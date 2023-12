Giorgia Meloni ha scelto Fabrizio Saggio come suo nuovo consigliere diplomatico

Fabrizio Saggio sarà il nuovo consigliere diplomatico della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al posto del dimissionario Francesco Maria Talò. Saggio ha 52 anni e una lunga carriera diplomatica: dallo scorso anno era ambasciatore in Tunisia. Martedì il Consiglio dei ministri ha comunicato di aver messo fuori ruolo Saggio «ai fini dell’assunzione» del nuovo incarico.

La sua nomina era attesa perché Talò si era dimesso più di un mese fa, il 3 novembre, e da allora non era ancora stato nominato il suo successore. Talò aveva dato le dimissioni in seguito allo scherzo telefonico subìto il 18 settembre dalla presidente del Consiglio Meloni, in cui uno dei due comici russi Vovan & Lexus si era spacciato per il presidente della Commissione dell’Unione Africana, Moussa Faki, e lei gli aveva creduto parlandoci mezz’ora. Talò si era dimesso perché in quanto consigliere diplomatico del governo aveva la responsabilità nell’organizzazione della telefonata.

Pubblicità

La carica del consigliere diplomatico è di tipo fiduciario: è il presidente del Consiglio che lo sceglie, di solito tra ambasciatori importanti o diplomatici di lungo corso. La nomina del sostituto di Talò era considerata particolarmente importante vista la delicata situazione in politica estera, con due guerre in corso in Ucraina e in Medio Oriente, e con varie incombenze diplomatiche in cui l’Italia è coinvolta. Tra le altre cose, a gennaio inizierà la presidenza di turno italiana del G7, il gruppo informale di alcuni tra i più importanti paesi democratici e industrializzati al mondo.