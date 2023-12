Lo youtuber statunitense Trevor Jacob è stato condannato a sei mesi di carcere dopo aver fatto schiantare deliberatamente il proprio aereo per ottenere più visualizzazioni su YouTube

Il noto youtuber statunitense Trevor Jacob è stato condannato a sei mesi di carcere per aver fatto schiantare intenzionalmente un aeroplano con il fine di ottenere più visualizzazioni di un video pubblicato su YouTube che riprendeva proprio lo schianto. Jacob è un pilota, paracadutista ed ex snowboarder professionista che su YouTube è noto soprattutto per i video in cui fa paracadutismo.

A dicembre del 2021 postò un video in cui apparentemente perdeva il controllo dell’aereo che stava pilotando ed era costretto a paracadutarsi, lasciando che cadesse senza il pilota a bordo. Si era in seguito scoperto che era tutta un’operazione organizzata per ragioni economiche.

L’aereo era partito il 24 novembre del 2021 da un aeroporto di Santa Barbara, in California, e dopo l’incidente Jacob aveva regolarmente riferito lo schianto al National Transportation Safety Board, l’agenzia investigativa del governo statunitense che indaga sugli incidenti che coinvolgono tra le altre cose gli aerei: aveva però mentito, dicendo di non sapere dove fosse esattamente il luogo dello schianto. Secondo il procuratore che si era occupato del suo caso, alcune settimane dopo Jacob era tornato sul posto e aveva rimosso i detriti dell’aereo, per poi distruggerli, ostacolando l’indagine federale che era stata aperta.

A maggio Jacob si era dichiarato colpevole di aver ostacolato l’indagine federale. Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti aveva spiegato che il video faceva parte di un accordo commerciale che Jacob aveva fatto con un’azienda per pubblicizzare alcuni prodotti sui suoi canali.