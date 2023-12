È morto Denny Laine, ex cantante dei Moody Blues e chitarrista negli Wings di Paul McCartney. Lo ha annunciato sua moglie in un comunicato stampa. Laine aveva 79 anni e da tempo soffriva di una malattia polmonare.

Laine era nato nelle Isole del Canale della Manica nel 1944 ed era diventato molto famoso nell’ambiente della musica rock fra gli anni Sessanta e Settanta: dopo essere stato il cantante dei Moody Blues e aver suonato nel loro primo disco, The Magnificent Moodies, li mollò per provare una carriera solita, che non andò benissimo. Passò un anno sabbatico in Spagna, poi si unì al progetto solista di Ginger Baker, ex batterista dei Cream, e poi chiese e ottenne di unirsi a McCartney nel suo nuovo gruppo.

Insieme a lui e alla moglie Linda McCartney, Laine fu per anni il leader degli Wings, la band che McCartney aveva messo insieme dopo essere uscito dai Beatles. Dopo lo scioglimento degli Wings nel 1981 Laine proseguì nella sua carriera solista: il suo ultimo disco, The Blue Musician, è uscito nel 2008.