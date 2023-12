Indagini, dal vivo

Il 10 aprile 2024 al Teatro degli Arcimboldi di Milano ci sarà un nuovo incontro dal vivo con Stefano Nazzi e con Indagini, il podcast del Post che ogni mese racconta una storia di cronaca nera o di cronaca giudiziaria. Sarà un nuovo progetto di evento pubblico per sviluppare in un contesto diverso gli approcci di informazione che negli ultimi due anni hanno reso popolare e apprezzato Indagini: che racconta e spiega storie di crimini senza spettacolarizzazioni e con attenzione a farne comprendere gli aspetti giudiziari, investigativi e mediatici.

L’evento del 10 aprile e la vendita dei biglietti sono organizzati da Alveare Produzioni e Show Bees in collaborazione con il Post, che può quindi offrire condizioni speciali agli abbonati e alle abbonate che vorranno partecipare: la possibilità di prenotare in anticipo rispetto a tutti gli altri (la vendita dei biglietti al pubblico generale comincerà l’11 dicembre) e la possibilità di prenotare fino a due biglietti con uno sconto sul prezzo. Abbonate e abbonati possono trovare le informazioni su come prenotare e su come ottenere lo sconto accedendo alla loro area personale sul sito del Post.