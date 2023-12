Le prime pagine di domenica 3 dicembre

Le principali notizie in apertura sui giornali di oggi sono la COP28, la grande riunione internazionale annuale in cui si discute di come contrastare il cambiamento climatico, e l’interruzione delle trattative per la liberazione di nuovi ostaggi a Gaza. Un’altra notizia piuttosto presente è, come nei giorni scorsi, lo scontro tra governo e magistratura, questa volta attorno a un commento fatto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni proprio alla COP28. Anche oggi sono molto presenti vari aggiornamenti e dettagli sull’omicidio di Giulia Cecchettin. La Stampa apre con un’intervista al commissario europeo per gli Affari economici sul Patto di Stabilità. Il Corriere della Sera mette in prima pagina anche l’attacco a Parigi di sabato sera.