Una persona si è data fuoco di fronte al consolato israeliano di Atlanta, negli Stati Uniti

Venerdì ad Atlanta, negli Stati Uniti, una persona si è cosparsa di benzina e si è data fuoco davanti al consolato israeliano, secondo la polizia come atto di protesta politica. In quel punto è stata trovata una bandiera palestinese. La polizia non ha dato nessuna informazione sull’identità della persona. Al momento è in condizioni critiche, con numerose ferite da ustione sul corpo: è rimasto ferito anche un agente che aveva cercato di fermarla, bruciandosi una gamba e il polso.