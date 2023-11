A novembre l’inflazione in Italia è scesa al livello più basso dal marzo del 2021

Secondo i dati preliminari dell’ISTAT, a novembre in Italia l’inflazione è scesa ai livelli più bassi dal marzo del 2021: l’inflazione è stata negativa su base mensile, dello 0,4 per cento (significa che i prezzi sono stati leggermente più bassi rispetto a ottobre) e dello 0,8 per cento su base annua (che significa che sono stati solo leggermente più alti di novembre dello scorso anno). Il dato annuale è in diminuzione rispetto all’1,7 per cento di ottobre, quando l’inflazione segnò un notevole calo. L’inflazione sta scendendo perché da mesi si stanno riducendo i prezzi dell’energia, ma anche grazie alle politiche di aumento dei tassi di interesse portate avanti dalle banche centrali. Questo non significa generalmente che i prezzi stiano scendendo, ma solo che gli aumenti stanno diventando gradualmente sempre meno intensi.

– Leggi anche: Quanto ci ha impoverito l’inflazione?