Due adolescenti sono stati arrestati con l’accusa di voler compiere un attacco ai mercatini di Natale di Leverkusen, in Germania

Mercoledì in Germania due ragazzi di 15 e 16 anni sono stati arrestati con l’accusa di voler pianificare un attacco ai mercatini di Natale a Leverkusen, a pochi chilometri da Colonia, nel nord-ovest del paese. Secondo la procura tedesca il ragazzo di 15 anni avrebbe scritto su una chat di gruppo di essersi procurato del carburante per far esplodere un furgoncino al mercato, mentre il sedicenne sarebbe stato un suo complice. Sempre secondo la procura, citata dall’emittente tedesca Deutsche Welle, i due adolescenti avevano anche pianificato di lasciare la Germania subito dopo l’attacco per unirsi a un gruppo legato allo Stato Islamico (o ISIS) in Afghanistan. La polizia ha fatto sapere di aver perquisito la casa del quindicenne, senza tuttavia trovare tracce di carburante; il ragazzo è indagato per tentato omicidio e per aver progettato di compiere atti di violenza.

Il piano dei due adolescenti può ricordare l’attacco ai mercatini di Natale compiuto il 19 dicembre del 2016 a Berlino, in cui un uomo alla guida di un camion aveva investito diverse persone, uccidendone 12 e ferendone circa 40. Il principale sospettato per l’attentato, Anis Amri, fu ucciso alcuni giorni dopo dalla polizia a Sesto San Giovanni, a nord di Milano, dopo essere stato fermato per un normale controllo. Prima dell’arresto dei due ragazzi l’agenzia di intelligence tedesca aveva detto che il livello di allerta per possibili minacce terroristiche nel paese era stato innalzato a causa dell’attacco compiuto da Hamas contro Israele lo scorso 7 ottobre.