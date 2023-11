I 41 operai indiani bloccati sottoterra sono stati liberati

Caricamento player

Sono stati liberati i 41 operai indiani rimasti bloccati per 17 giorni in un tunnel stradale nello stato di Uttarakhand, nel nord dell’India. Erano rimasti intrappolati lo scorso 12 novembre, quando l’opera a cui stavano lavorando aveva subito un cedimento a causa di una frana. Gli operai sono stati portati in superficie uno per volta: hanno risalito il tunnel attraverso un tubo dal diametro di 90 centimetri.

Da lunedì il governo indiano aveva affidato le operazioni di salvataggio a un gruppo di soccorritori specializzati in “rat mining”, un metodo di perforazione che consiste nello scavare manualmente delle fosse molto strette, di solito grandi abbastanza da consentire il passaggio di una sola persona, per poi percorrerle utilizzando delle corde e delle scale di bambù: avevano iniziato a lavorare alla rimozione degli ultimi 12 metri di macerie ammassate davanti all’ingresso del tunnel ieri notte, utilizzando trapani a mano e carrucole.

Great news. First 27 workers rescued till now from the Silkyara Tunnel in Uttarkashi. Kudos to the 22 agencies which worked day and night for the rescue mission including NDRF, BRO, Indian Army, Indian Air Force, NHIDCL, SJVNL, THFCL, RVNL, ONGC, Coal India and others. ❤️ pic.twitter.com/N8jTw2vp6F

È una tecnica molto antica, che veniva utilizzata dai minatori indiani per estrarre piccole quantità di carbone. La pratica del “rat mining” è considerata molto pericolosa: nel 2014 una sentenza del National Green Tribunal, un tribunale indiano che si occupa di casi relativi alla protezione dell’ambiente e delle risorse naturali, aveva vietato il suo utilizzo, evidenziando come fosse poco sicuro per i lavoratori.

Kudos to the 22 agencies which worked day and night for the rescue mission including NDRF, BRO, Indian Army, Indian Air Force, NHIDCL, SJVNL, THFCL, RVNL, ONGC, Coal India and others. 🇮🇳 #UttarkashiRescue pic.twitter.com/DaPPdE9pdS

All 41 workers rescued from the Silkyara Tunnel in Uttarkashi.

I funzionari del Dipartimento di sicurezza dello stato indiano dell’Uttarakhand avevano anticipato il passaggio alle operazioni manuali venerdì scorso, dopo che la macchina perforatrice con cui stavano tentando di raggiungere i 41 operai aveva subito un danno irreparabile: fino a quel momento aveva scavato orizzontalmente 47 dei circa 60 metri necessari per raggiungerli.

Many & Hearty Congratulations to every Indian on Safe Rescue of all 41 Workers 🙏

Every Indian is indebted to the Rescue & Support staff who toiled tirelessly for past 17 days. Your sweat bore the result. Commendable work – One & all behind the effort.

Shame & Disgust on People… pic.twitter.com/u8qLGiBNxv

— 𝐒𝐢𝐝𝐝 (@sidd_sharma01) November 28, 2023