La Finlandia ha annunciato che chiuderà tutti i varchi di frontiera con la Russia per due settimane

La Finlandia ha annunciato che a partire da giovedì chiuderà tutti i passaggi di frontiera con la Russia per almeno due settimane, fino al 13 dicembre, con l’obiettivo di ridurre il numero di richiedenti asilo che arrivano nel paese. Nelle ultime settimane la Finlandia aveva già chiuso tutti i varchi tranne uno, quello di Raja-Jooseppi, nell’estremo nord del paese. In seguito alla chiusura completa dei passaggi di frontiera, tra i due paesi potranno continuare a transitare via terra solo i treni merci.

Secondo la Finlandia, che condivide con la Russia un confine di 1.340 chilometri, il governo russo starebbe favorendo l’ingresso di richiedenti asilo in territorio finlandese come ritorsione per la decisione della Finlandia di aderire alla NATO, l’alleanza militare che comprende buona parte dei paesi occidentali. La Russia ha negato le accuse.

Da inizio novembre sono entrati nel paese circa 900 richiedenti asilo, provenienti soprattutto da Kenya, Marocco, Pakistan, Somalia, Siria e Yemen. Il governo finlandese ha detto che i richiedenti asilo potranno ancora entrare nel paese via mare o tramite i viaggi aerei.