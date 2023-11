La Commissione europea ha approvato l’erogazione della quarta rata del PNRR

La Commissione europea ha approvato in via preliminare la richiesta dell’Italia per il pagamento della quarta rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), da 16,5 miliardi di euro. La Commissione ha quindi confermato che l’Italia ha raggiunto tutti i 28 obiettivi previsti per lo sblocco dei fondi. La richiesta dovrà ora essere valutata dal Comitato economico e finanziario, e tornerà poi alla Commissione per il via libera finale. In un video su X (Twitter), la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto che il pagamento dovrebbe avvenire «entro la fine di quest’anno».

Il PNRR prevede in tutto finanziamenti per 221,1 miliardi di euro, di cui 190,5 miliardi dal Recovery Fund (fra sussidi e prestiti a basso tasso d’interesse) e 30,6 miliardi di risorse economiche interne. Finora l’Italia ha ricevuto circa 85 miliardi di euro.

L’Italia avrebbe dovuto inviare la richiesta per la quarta rata già lo scorso 30 giugno, ma non è stato possibile a causa di vari ritardi accumulati nel raggiungimento degli obiettivi relativi sia alla terza sia alla quarta rata del Piano. Per questo a luglio il governo aveva chiesto alla Commissione europea di poter modificare dieci progetti del PNRR, in modo da evitare complicazioni e velocizzare l’ottenimento dei fondi. Negli ultimi mesi le modifiche sono state approvate sia dalla Commissione europea che dal Consiglio europeo. La terza rata, da 18,5 miliardi di euro, è stata versata lo scorso 9 ottobre.

