Il romanzo “Prophet Song” dello scrittore irlandese Paul Lynch ha vinto il Booker Prize del 2023

Il romanzo Prophet Song dello scrittore ed ex critico cinematografico irlandese Paul Lynch ha vinto il Booker Prize del 2023, il principale premio letterario del Regno Unito, aggiudicandosi anche un premio di 50mila sterline (più di 57mila euro). Il romanzo è ambientato in un’Irlanda distopica che scivola verso il totalitarismo di estrema destra e ha per protagonista una donna di nome Eilish che cerca di proteggere la sua famiglia. Prophet Song è stato descritto come un romanzo «vero e sconvolgente» che descrive «le ansie sociali e politiche della nostra epoca» dalla presidente della giuria e scrittrice canadese Esi Edugyan. Edugyan ha detto che la decisione di assegnare a Lynch il premio non è stata unanime, ma è stata presa dopo una discussione durata circa sei ore.

Lynch ha vinto pochi giorni dopo le violente proteste di estrema destra avvenute nel centro di Dublino in seguito all’accoltellamento di tre bambini e una donna fuori da una scuola elementare. Alla domanda se questi eventi avessero influenzato la decisione dei giudici Edugyan ha risposto che la questione è stata discussa brevemente ma che non è stata la ragione per cui il libro ha vinto.

Watch the moment Prophet Song by @paullynchwriter was announced as the winner of the #BookerPrize2023. Discover the book: https://t.co/o890YuxwEt pic.twitter.com/4em64r3w50 — The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) November 26, 2023

È il secondo anno consecutivo che un romanzo su un conflitto politico vince il Booker Prize. Nel 2022 lo scrittore srilankese Shehan Karunatilaka aveva vinto con Le sette lune di Maali Almeida, un romanzo di satira soprannaturale ambientato durante la guerra civile dello Sri Lanka.

