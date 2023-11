Francesco Bagnaia ha vinto il Mondiale di MotoGP

Domenica pomeriggio il pilota italiano della Ducati Francesco Bagnaia ha vinto il Mondiale individuale della MotoGP, la più importante e seguita competizione di corse motociclistiche. Bagnaia è arrivato primo nella classifica piloti della stagione grazie alla vittoria nell’ultima gara del torneo, avvenuta a Valencia, in Spagna, domenica pomeriggio. Bagnaia è diventato virtualmente campione quando mancavano ancora venti giri alla fine della corsa: il rivale più vicino in classifica, lo spagnolo Jorge Martin, era infatti caduto dopo un incidente con Marc Marquez.

Per Bagnaia, che ha 26 anni ed è di Chivasso, in provincia di Torino, è il secondo titolo mondiale consecutivo in MotoGP e il terzo in carriera dopo quello vinto nel 2018 in Moto2 con il VR46 Racing Team, la squadra di Valentino Rossi che negli ultimi anni ha lanciato molti fra i piloti italiani attualmente più competitivi nel Motomondiale. Negli ultimi vent’anni solo Rossi e Marquez erano riusciti a vincere due campionati consecutivi.

Bagnaia era arrivato all’ultimo appuntamento stagionale con 21 punti di vantaggio su Martin. Entrambi corrono con una moto Ducati ma fanno parte di due squadre diverse: Bagnaia è del team ufficiale dell’azienda italiana, mentre Martin fa parte di un team (Pramac Racing) che si serve di moto Ducati. Bagnaia aveva già l’occasione di diventare campione sabato, nella gara sprint, quando invece Martin aveva ridotto il distacco: lo spagnolo aveva vinto, Bagnaia aveva chiuso al quinto posto. Tra tutte le gare corse finora (contando anche le sprint), Bagnaia ne ha vinte undici e Martin tredici.

Nella gara decisiva Bagnaia partiva comunque un vantaggio di 14 punti, e grazie a un’ottima qualificazione era riuscito a partire dalla prima posizione: dopo un errore Martin era finito all’ottavo posto e nel tentativo di risalire in fretta in classifica si è scontrato con Marquez, uscendo dalla gara.

Bagnaia è sempre stato un pilota molto talentuoso. Ad appena 16 anni iniziò a correre in Moto3, la categoria di partenza del Motomondiale per i piloti più giovani. Vinse la sua prima gara nel 2016 e l’anno successivo passò in Moto2, classe intermedia in cui nel 2018 vinse il Mondiale, per poi passare definitivamente in MotoGP. Nella sua prima stagione nella classe principale accumulò tanti ritiri e non ottenne nessun podio, e anche la seconda fu piuttosto difficile. Le cose migliorarono parecchio nella terza stagione, conclusa con quattro Gran Premi vinti e il secondo posto finale in classifica generale.

L’anno scorso, guidando la Ducati Desmosedici, considerata la miglior moto del campionato, Bagnaia ha avuto una difficile prima metà di Mondiale, ma dall’undicesima gara in poi ha vinto quattro Gran Premi di fila e all’ultima tappa del campionato, anche allora il GP di Valencia, era arrivato con 23 punti di vantaggio: a quel punto gli bastò l’ottavo posto per vincere la classifica piloti, primo italiano a riuscirci dopo Valentino Rossi. Dopo la grande rimonta del 2022 sul francese Fabio Quartararo, quest’anno Bagnaia ha guidato a lungo la classifica generale piloti, resistendo al ritorno di Martin nella seconda metà della stagione.