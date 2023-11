Sabato è morto a Roma a 88 anni Aldo Lado, regista e sceneggiatore noto soprattutto per i suoi film horror. Lado era malato da alcuni mesi: nato a Fiume il 5 dicembre 1934 e cresciuto a Venezia, aveva iniziato come aiuto regista di Maurizio Lucidi e Bernardo Bertolucci, poi in carriera aveva girato una ventina di film per il cinema e altrettanti per la televisione. Fra i suoi film più noti ci sono Sepolta Viva del 1973 e L’umanoide del 1979, considerato un “cult” del cinema italiano di fantascienza, una specie di rifacimento del primo film della saga di Star Wars. Nella seconda parte della carriera Lado, conosciuto anche con lo pseudonimo di George B. Lewis, aveva lavorato soprattutto come sceneggiatore, ma anche come scrittore di romanzi e racconti.