L’Italia è in finale di Coppa Davis

La Nazionale italiana di tennis si è qualificata per la finale di Coppa Davis, la più importante competizione di tennis a squadre per nazionali, dopo aver battuto la Serbia per 2 partite a 1. La formula degli incontri di Coppa Davis prevede due partite di singolare e in caso di parità una partita di doppio che stabilisce la nazionale vincitrice: nella prima partita Miomir Kecmanovic per la Serbia ha battuto l’italiano Lorenzo Musetti, nella seconda l’italiano Jannik Sinner ha battuto il serbo Novak Djokovic e infine nel doppio decisivo la coppia italiana composta da Sinner e Lorenzo Sonego ha battuto Djokovic e Kecmanovic. Nella finale, che si gioca in Spagna a Malaga, l’Italia sfiderà l’Australia: l’inizio delle partite è in programma domenica alle 16.

Per l’Italia è l’ottava finale di sempre in Coppa Davis, una competizione che si disputa ogni anno e che esiste fin dal 1900. L’Italia ha vinto l’unica Coppa Davis della sua storia nel 1976, 47 anni fa, con la squadra composta da Nicola Pietrangeli (capitano-non giocatore), Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Antonio Zugarelli. L’ultima volta finale di Coppa Davis giocata dall’Italia fu nel 1998.

Pubblicità

Per la vittoria in semifinale contro la Serbia è stato decisivo Jannik Sinner, il più forte tennista italiano in circolazione, che è riuscito a battere il numero 1 al mondo Novak Djokovic dopo aver annullato tre match point consecutivi (ha cioè vinto tre punti che sarebbero valsi a Djokovic la vittoria): Djokovic, che ha 36 anni ed è considerato uno dei tennisti più forti della storia, in tutta la sua carriera aveva perso solo tre partite dopo essere arrivato a match point.

Sonego and Sinner get the job done 🙌 Winning in straight sets 6-3 6-4 to clinch a place in the final 🇮🇹#DavisCupFinals | @federtennis | @janniksin pic.twitter.com/BLOM9qxuZc — Davis Cup (@DavisCup) November 25, 2023

– Leggi anche: Dizionario minimo per seguire le telecronache del tennis