I migliori borghi per il turismo del 2023 secondo l’ONU

Per il terzo anno consecutivo l’Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO), l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa della promozione del turismo responsabile e sostenibile, ha diffuso la sua lista dei migliori borghi, paesini e comunità rurali del 2023: sono 54 località in tutto il mondo, che a detta dell’agenzia hanno saputo sfruttare il turismo per migliorare il benessere delle proprie comunità. Tra queste ce ne sono molte in Asia e in America Latina, e ce n’è una anche in Italia.

Questi 54 posti (in inglese “villages”) sono stati selezionati a partire da quasi 260 candidature tra località che hanno un massimo di 15mila abitanti, una bassa densità abitativa e particolari legami con il loro territorio. Li ha scelti una commissione indipendente che tra le altre cose ha valutato la promozione e la tutela delle risorse culturali da parte delle amministrazioni locali, la sostenibilità economica, sociale e ambientale delle comunità, l’inclusività, la qualità delle infrastrutture e l’integrazione delle attività collegate al turismo. La commissione ha anche valutato quanto la crescita del turismo nelle singole comunità sia in linea con gli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’ONU, che puntano a rendere il mondo un “posto migliore” entro il 2030.

L’iniziativa dei “Best tourism villages” è stata avviata nel 2021 nell’ambito del Programma per lo sviluppo rurale dell’Organizzazione mondiale del turismo, che tra i suoi obiettivi ha anche quelli di ridurre le disuguaglianze economiche nella popolazione, contrastare lo spopolamento e favorire le innovazioni, lo sviluppo tecnologico e l’imprenditoria di giovani e donne. Non prevede alcun tipo di compenso per i comuni scelti, che abbiamo descritto brevemente, in ordine alfabetico.

Oltre alle località che sono state inserite nella lista di quest’anno, ce ne sono altre 20 che entreranno nel cosiddetto “Upgrade programme”: sono posti che non hanno soddisfatto pienamente tutti i criteri presi in considerazione, ma verranno comunque sostenuti dalla UNWTO e dai suoi partner pubblici e privati per il loro sviluppo. In questo caso le località italiane sono due, Civita di Bagnoregio (Viterbo) e Sabbioneta (Mantova). Qui invece si può consultare la descrizione completa in inglese di tutti i posti riconosciuti come “Best tourism villages” dal 2021 a oggi.

Asuka, Giappone

Baños de Montemayor, Spagna

Bilebante, Indonesia

Ciocănești, Romania

Civita di Bagnoregio, Italia

El Cisne, Ecuador

Iza, Colombia

Kale Üçağız, Turchia

Kemaliye, Turchia

Kfar Masaryk, Israele

Madla, India

Ounagha, Marocco

Pela, Indonesia

Puerto Octay, Cile

Sabbioneta, Italia

Saint Catherine, Egitto

Sarhua, Perù

Taro, Indonesia

Vila de Frades, Portogallo

Yanque, Perù