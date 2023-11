Secondo la sindaca di Parigi i trasporti pubblici non saranno pronti per accogliere gli spettatori delle Olimpiadi del 2024

La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo (del Partito Socialista), ha detto che non c’è abbastanza tempo per adeguare il sistema di trasporto pubblico cittadino alla quantità di visitatori che arriveranno per assistere alle Olimpiadi, che si terranno fra luglio e agosto del 2024. Parlando in un talk show su un canale televisivo francese, la sindaca ha detto che «i trasporti in alcuni posti non saranno pronti e non ci saranno abbastanza treni». Hidalgo ha aggiunto che sperava di riuscire a trovare una soluzione a lungo termine per ridurre il numero di senzatetto in città, ma che anche in questo caso gli obiettivi previsti non saranno raggiunti.

Le dichiarazioni hanno suscitato proteste fra gli altri partiti. Il ministro dei Trasporti, Clément Beaune (di Renaissance, il partito centrista del presidente Emmanuel Macron) si è lamentato delle frequenti assenze di Hidalgo alle riunioni del comitato di coordinamento per le infrastrutture e i trasporti. Valerie Pecresse, la presidente dell’Île-de-France, la regione in cui si trova Parigi, ha detto che i preparativi per le Olimpiadi sono «un immenso lavoro collettivo che non dovrebbe essere sminuito da una sindaca assente». Nelle ultime settimane Hidalgo era stata criticata per aver aggiunto un periodo di vacanza personale a una visita istituzionale a Tahiti, un territorio francese nell’oceano Pacifico.