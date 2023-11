La società di scooter elettrici a noleggio Cityscoot sospenderà il proprio servizio in Italia da dicembre

Cityscoot, una piattaforma di scooter sharing, con cui cioè è possibile noleggiare motorini elettrici per singoli tragitti, sospenderà completamente il proprio servizio in Italia a partire da dicembre. L’azienda, nata in Francia, aveva già smesso di operare a Roma, e in un comunicato inviato martedì si avvisano gli utenti che il servizio sarà interrotto anche a Torino e Milano, le sole città italiane in cui il servizio era ancora attivo. Il denaro già caricato dagli utenti sulla piattaforma potrà essere usato per noleggiare scooter fino al 30 novembre compreso. Secondo quanto riportato dal comunicato, il motivo della sospensione del servizio sono le significative difficoltà finanziarie avute di recente dall’azienda. Il servizio continuerà a essere attivo a Parigi, in Francia.