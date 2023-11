Lunedì 28 neonati prematuri evacuati dall’ospedale di al Shifa, nella Striscia di Gaza, sono arrivati in Egitto. Facevano parte di un gruppo di 31 neonati che domenica erano stati portati dall’ospedale di al Shifa, occupato ormai da giorni dall’esercito israeliano, nella città di Rafah, nel sud della Striscia, al confine con l’Egitto.

Tre di loro non sono ancora nelle condizioni di essere trasportati in Egitto, ha detto a Reuters un portavoce dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che si sta occupando dei neonati evacuati dall’ospedale al Shifa insieme alla Mezzaluna Rossa, la divisione palestinese della Croce Rossa.

Una volta entrati in Egitto i 28 bambini sono stati portati ad al Arish, la città egiziana più vicina al confine con la Striscia. 12 di loro sono stati poi trasportati al Cairo, per ricevere cure mediche più adeguate.

Today, 28 of the 31 premature babies, who were evacuated from the Al-Shifa hospital yesterday, were safely transferred in Al-Arish to receive medical treatment in #Egypt. From there, 12 babies were flown to Cairo.

Three babies continue to receive treatment at the Emarati… pic.twitter.com/SZjKbRUojJ

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 20, 2023