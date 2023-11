Weekly Beasts

La settimana scorsa un gruppo di scienziati internazionali guidati dal biologo britannico James Kempton ha diffuso un video in cui si vedono delle echidne (della famiglia dei mammiferi ovipari) che camminano in una foresta della Papua, la provincia indonesiana che occupa la parte occidentale dell’isola Nuova Guinea: è la prova che le cosiddette echidne dal becco lungo di Sir David (Zaglossus attenboroughi) non sono estinte come si temeva, nonostante non venissero osservate dagli scienziati da oltre sessant’anni. Una di queste echidne fa comprensibilmente parte della raccolta di foto animalesche della settimana. Poi ci sono un cebo cappuccino, un giaguaro e un puma albino allo zoo di Juigalpa, in Nicaragua; un corgi alla prima della sesta stagione di The Crown e cani e gatti da concorso, insieme a un caracara e a una giraffa che fa pipì.