Che animali sono le echidne

Il 10 novembre un gruppo di scienziati internazionali guidati dal biologo britannico James Kempton ha diffuso un video in cui si vedono delle echidne che camminano in una foresta della Papua, la provincia indonesiana che occupa la parte orientale dell’isola Nuova Guinea. Il video, realizzato quest’estate grazie alle riprese di 80 fototrappole, prova che le echidne dal becco lungo di Sir David (Zaglossus attenboroughi) non sono estinte come si temeva, nonostante non fossero osservate dagli scienziati da oltre sessant’anni.

Scientists have filmed an ancient egg-laying mammal named after Sir David Attenborough for the first time. Dr James Kempton from Oxford University said they recorded four three-second clips of the Attenborough long-beaked echidnahttps://t.co/obnY1xCJLm pic.twitter.com/web93MreGx — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) November 10, 2023

L’echidna dal becco lungo di Sir David è una delle quattro specie di echidne esistenti ed è stata chiamata così in onore del celebre e stimato divulgatore scientifico britannico David Attenborough (che viene spesso chiamato “Sir David” per via delle onorificenze ricevute dalla regina Elisabetta II). Ha più o meno le dimensioni di un gatto e potrebbe ricordare un porcospino o una talpa, ma come le altre echidne è una specie di mammiferi del tutto diversa e molto particolare.

Come rettili e uccelli, le echidne infatti depongono le uova e hanno delle cloache, cioè orifizi unici che servono sia per la riproduzione che per l’espulsione di urina e feci. Ma, sebbene non abbiano capezzoli, allattano i propri piccoli attraverso la pelle vicina alle ghiandole mammarie. I maschi hanno il pene, che ha quattro teste; le femmine una vagina biforcata.

Le echidne sono fatte così perché sono specie molto antiche e per questo conservano caratteristiche primitive. Fanno parte dei monotremi, lo stesso ordine di mammiferi degli ornitorinchi, e come questi vivono in Oceania. I monotremi, il cui nome significa “unico orifizio”, si differenziarono dagli antenati che hanno in comune con gli altri mammiferi circa 200 milioni di anni fa: gli altri mammiferi in circolazione sono fatti come sono fatti oggi da meno tempo.

Un’altra caratteristica comune a tutte le specie di echidne sono i musi allungati simili a becchi. Le bocche sono piccole e senza denti: per mangiare allungano lingue lunghe e appiccicose.

Le echidne dal becco lungo di Sir David vivono solo nelle montagne dei Ciclopi, in Nuova Guinea. Le altre specie di echidne tuttora esistenti sono l’echidna dal becco lungo occidentale (Zaglossus bruijni) e l’echidna dal becco lungo orientale (Zaglossus bartoni), che a loro volta vivono solo in Nuova Guinea, e l’echidna dal becco corto (Tachyglossus aculeatus), che vive anche in Australia ed è meno simile alle altre, tanto che è stata classificata dagli scienziati in un genere diverso.

