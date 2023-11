L’esercito israeliano ha ucciso diverse persone palestinesi nel corso di un’operazione militare in Cisgiordania: secondo fonti mediche locali sono otto

L’esercito israeliano ha ucciso diverse persone palestinesi in Cisgiordania: secondo fonti mediche locali citate dall’agenzia di stampa Reuters sarebbero otto, sette delle quali negli scontri seguiti a un’incursione dell’esercito nella cittadina di Tulkarm, vicino al confine con Israele. L’esercito ha detto di essere stato attaccato con armi da fuoco ed esplosivi dopo un’operazione a Tulkarm per arrestare alcune persone sospettate di fare parte di gruppi armati, e di aver ucciso diversi uomini armati. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale palestinese l’esercito israeliano avrebbe anche condotto un attacco aereo con un drone. L’ottava persona è stata uccisa vicino alla città di Hebron, nel sud della Cisgiordania.

A partire dall’inizio della guerra fra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza, le forze israeliane hanno arrestato circa 1.500 persone palestinesi in Cisgiordania (che non è controllata da Hamas, ma da Fatah, il principale partito laico e moderato della scena politica palestinese), dove peraltro è stato registrato un aumento di traffico di armi provenienti dalla Giordania.

La Cisgiordania sulla carta è controllata dall’Autorità palestinese, ma in realtà Israele esercita un potere quasi totale sul territorio: i cittadini palestinesi sono soggetti alla legge militare israeliana e a un controllo piuttosto capillare, con frequenti checkpoint e blocchi militari. Organizzazioni non governative e residenti palestinesi denunciano con sempre maggiore frequenza raid indiscriminati da parte di coloni e militari israeliani, che rappresentano a loro parere un piano coordinato per spaventare e cacciare i palestinesi.

