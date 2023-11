La grossa manifestazione contro l’antisemitismo a Parigi

Domenica centinaia di migliaia di persone hanno manifestato a Parigi e in tutta la Francia contro gli attacchi ed episodi antisemiti che si stanno verificando nel paese – come in tutta Europa – dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas. Alla manifestazione hanno preso parte quasi tutte le forze politiche, nonostante alcune polemiche. In tutto, secondo la polizia, hanno partecipato 182 mila persone in tutta la Francia: 105 mila a Parigi, 7.500 a Marsiglia, 5.000 a Strasburgo e così via.

Lo slogan della manifestazione era “Per la Repubblica e contro l’antisemitismo”, e l’intento era mostrare solidarietà alla comunità ebraica francese davanti all’aumento degli episodi antisemiti nell’ultimo mese. Gli episodi (che vanno dalle aggressioni a disegnare la stella di Davide sulle case di persone ebree) sono stati 1.250 nell’ultimo mese. È il triplo di quanti ne siano avvenuti in tutto il 2022.

La manifestazione è stata indetta dai presidenti delle due camere del parlamento francese: Yael Braun-Pivet, presidente dell’Assemblea nazionale che fa parte di Reinassance, il partito centrista del presidente Emmanuel Macron, e Gerard Larcher, presidente del Senato che fa parte del partito dei Républicains, conservatore. Alla manifestazione hanno partecipato politici di quasi tutti gli schieramenti. C’erano due ex presidenti (Nicolás Sarkozy, conservatore, e François Hollande, socialista), l’attuale prima ministra Élisabeth Borne, il cui padre, ebreo, sopravvisse ai campi di concentramento nazisti, e vari ex primi ministri.

Il presidente Macron invece non c’era: in precedenza aveva detto che manifestare non faceva parte del suo ruolo, ma ha inviato un messaggio di sostegno.

Alla manifestazione c’era però Marine Le Pen, la leader del partito di estrema destra Front National, con una piccola delegazione di una ventina di persone la cui presenza ha provocato polemiche. Il padre di Marine Le Pen, Jean-Marie, che fu per decenni il leader del Front National, era un noto negazionista della Shoah. Marine Le Pen ha comunque detto: «Noi siamo esattamente dove dobbiamo essere», e durante la manifestazione le contestazioni sono state relativamente limitate su richiesta degli organizzatori.

Sono state limitate anche le contestazioni nei confronti di Jean-Luc Mélenchon, il leader di estrema sinistra leader del partito La France Insoumise, che ha deciso di non partecipare alla manifestazione definendola «un incontro degli amici del sostegno incondizionato al massacro» dei palestinesi della Striscia di Gaza.

La Francia ospita al tempo stesso la più grande comunità di ebrei d’Europa e la più grande comunità musulmana dell’Europa occidentale.

La manifestazione contro l’antisemitismo di domenica si è tenuta pochi giorni dopo altre grosse manifestazioni a favore del popolo palestinese e per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, dove secondo i dati del ministero della Salute della Striscia (che è gestito da Hamas ma i cui dati sono ritenuti abbastanza affidabili) nei bombardamenti e nelle operazioni di terra dell’esercito israeliano sono già state uccise più di 11 mila persone. Le due manifestazioni non avrebbero dovuto essere in contrasto tra loro, ma l’estrema polarizzazione del dibattito ha fatto sì che fossero percepite come tali da parte dell’opinione pubblica.