In Portogallo si terranno elezioni anticipate in seguito alle dimissioni del primo ministro António Costa: si voterà il 10 marzo

Giovedì il presidente del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa ha detto che scioglierà il parlamento e che il prossimo 10 marzo ci saranno elezioni anticipate. La decisione è dovuta alle recenti dimissioni del primo ministro António Costa, annunciate martedì dopo che aveva scoperto di essere indagato per corruzione nell’ambito di un’inchiesta su presunte tangenti legate all’estrazione di litio nel paese.

Costa, che ha 62 anni ed è segretario del Partito Socialista portoghese, era in carica dal 2015. Aveva vinto le ultime elezioni nel 2022: anche in quel caso erano state elezioni anticipate, decise dopo che il suo governo e i partiti di sinistra che lo sostenevano non si erano accordati sulla legge di bilancio. Marcelo Rebelo de Sousa ha detto che il parlamento verrà sciolto dopo il 29 novembre, giorno in cui si dovrà votare il testo finale della legge di bilancio per il 2024.