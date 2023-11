Il parlamento ha approvato l’istituzione di una commissione di inchiesta sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori

Il Senato ha approvato quasi all’unanimità una legge che prevede l’istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, avvenuta nel 1983. La legge era già stata approvata dalla Camera dei deputati a marzo. La commissione sarà bicamerale e includerà 20 deputati e 20 senatori, che dovrebbero insediarsi alla fine di quest’anno e rimarranno in carica fino alla fine della legislatura.

La commissione dovrà indagare sulle scomparse di due adolescenti, Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, avvenute a Roma nel 1983 a un mese di distanza l’una dall’altra, i cui responsabili non sono mai stati identificati. In particolare quello di Orlandi, quindicenne figlia di un funzionario del Vaticano, è uno dei più famosi e discussi casi di cronaca nera italiana, su cui lunghe indagini hanno coinvolto di volta in volta il Vaticano, organizzazioni criminali, servizi segreti italiani e stranieri ma anche millantatori, piccoli delinquenti, approfittatori. La scomparsa di Gregori, meno nota, nel corso degli anni è stata considerata da molti da collegare a quella di Orlandi, anche se non ci sono prove di questo.

Le Commissioni parlamentari d’inchiesta sono previste dalla Costituzione, che le assegna «gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria» nell’esercizio delle indagini per cui sono state formate. La loro composizione viene decisa tenendo conto proprio delle proporzioni dei partiti presenti in parlamento e garantendo la rappresentanza delle formazioni più piccole. Questa commissione avrà la possibilità di acquisire documenti, interrogare testimoni, visionare atti secretati, e avrà una dotazione 50mila euro all’anno.

