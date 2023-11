A Milano è stato arrestato un uomo algerino ricercato per associazione terroristica e accusato di far parte dello Stato Islamico

A Milano la Polizia ha arrestato un uomo algerino di 37 anni che aveva a suo carico un mandato di cattura internazionale per associazione terroristica. L’arresto è avvenuto in una stazione della metropolitana. L’uomo si era mostrato aggressivo con gli agenti che l’avevano fermato per un controllo e aveva gridato “Allah Akbar”, espressione che letteralmente significa “Dio è il più grande” ma che da anni in Occidente è associata ad attentati terroristici di matrice islamista, e ha cercato di tirare fuori dallo zaino un coltello con una lama di 12 centimetri.

Dopo l’arresto le autorità italiane hanno confermato che dal 2015 l’uomo era ricercato dalle autorità algerine perché ritenuto parte delle milizie dello Stato Islamico (l’ISIS). L’uomo è stato portato al carcere di San Vittore e dovrebbe essere estradato in Algeria.