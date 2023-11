L’Ucraina dice che una persona è stata uccisa in un attacco missilistico russo contro una nave civile nel porto di Odessa

Le autorità militari russe hanno detto che una persona è stata uccisa in un attacco missilistico russo contro una nave civile nel porto di Odessa, sul mar Nero. Secondo le prime ricostruzioni, nell’attacco è morto il comandante della nave e sono state ferite quattro persone, tre membri dell’equipaggio e un operatore del porto. Per ora la Russia non ha fatto alcun commento.

Odessa è stata uno degli obiettivi dei bombardamenti russi fino dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina nel febbraio dello scorso anno: è considerata di nuovo a rischio fin da quando, lo scorso settembre, il presidente russo Vladimir Putin aveva detto che non avrebbe rinnovato l’accordo per permettere il transito dei cereali ucraini sul mar Nero fino a quando l’Occidente non acconsentirà alle sue richieste sul ritiro delle sanzioni.

Pubblicità

– Leggi anche: Nel frattempo, la controffensiva ucraina