Diversi quotidiani nazionali oggi in prima pagina danno spazio al commento del governo statunitense sulla possibilità che dopo la guerra Israele instauri una qualche forma di occupazione permanente nella Striscia di Gaza: lo aveva suggerito in un’intervista il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, dicendo che a guerra finita il suo paese avrebbe avuto «responsabilità sulla sicurezza» di Gaza per «un tempo indefinito». Il presidente americano Joe Biden ha fatto sapere tramite un suo portavoce che «non è la cosa giusta da fare». Altri giornali invece danno più spazio al patto sui migranti tra Italia e Albania, e a presunti scontri interni alla maggioranza di governo innescati da questo accordo: diversi quotidiani scrivono che i leader di Lega e Forza Italia, Matteo Salvini e Antonio Tajani, non sarebbero stati informati in anticipo del patto dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Per lo sport si parla molto della vittoria del Milan in Champions League contro il Paris Saint-Germain, che riapre le speranze di qualificazione per il Milan.