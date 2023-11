Tre tifosi della squadra di calcio francese del Paris Saint-Germain sono stati feriti negli scontri con i tifosi del Milan, a Milano

Tre tifosi della squadra di calcio francese del Paris Saint-Germain sono rimasti feriti negli scontri con decine di tifosi del Milan, avvenuti lunedì sera a Milano, sui Navigli, in Ripa di Porta Ticinese e in alcune strade vicine. Uno di loro è stato accoltellato ed è ferito in modo grave, è stato portato al policlinico di Milano in codice rosso. Gli altri due hanno contusioni e ferite alla testa, meno gravi. Secondo le prime ricostruzioni gli ultras del Milan, a volto coperto, avrebbero aggredito i tifosi francesi, lanciando anche fumogeni e petardi e rovesciando tavoli e sedie dei locali che affacciano sul naviglio.

Scontri pesantissimi ai Navigli tra ultras del Milan e del PSG.

Una cinquantina di ultras milanisti avrebbero effettuato un raid con lancio di bengala e fumogeni.

Un tifoso PSG sarebbe in gravi condizioni a seguito di 2 coltellate, informa il Corsera pic.twitter.com/SRxzRT2Gsi — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 7, 2023