Whitney Wolfe Herd, fondatrice dell’app per appuntamenti Bumble, si dimetterà dal ruolo di amministratrice delegata della società

A gennaio Whitney Wolfe Herd, la fondatrice dell’app per appuntamenti Bumble, si dimetterà dal ruolo di amministratrice delegata della società. La nuova amministratrice delegata sarà Lidiane Jones, che attualmente ricopre lo stesso ruolo in Slack, servizio che permette di gestire chat e attività di lavoro. Wolfe Herd aveva creato Bumble nel 2014 dopo aver lasciato Tinder, la più famosa fra le app per appuntamenti, e averla citata in giudizio per discriminazioni sessuali e molestie. Bumble è considerata una sorta di alternativa femminista a Tinder, perché permette soltanto alle donne di iniziare un dialogo con le persone con cui hanno un match, cioè che l’applicazione mette in contatto perché hanno espresso interesse reciproco. Wolfe Herd rimarrà in Bumble come direttrice esecutiva.

