L’Ucraina ha colpito con un missile una nave russa ancorata in Crimea

Il ministero della Difesa russo ha detto che sabato una sua nave da guerra è stata colpita da un missile ucraino mentre era ancorata nel porto di Kerch, nella penisola di Crimea, sul mar Nero. Non è chiaro di che nave si tratti, né in che modo sia stata danneggiata. Il ministero ha detto che contro la nave sono stati lanciati 15 missili da crociera, tutti intercettati tranne uno. Il governo ucraino ha in seguito confermato l’attacco.

Da mesi l’Ucraina sta colpendo da lontano le infrastrutture militari russe in Crimea e soprattutto le navi da guerra nel mar Nero, con l’obiettivo di ridurre la capacità militare russa nel sud dell’Ucraina e isolare il più possibile la penisola di Crimea, che la Russia occupa illegalmente dal 2014. A seguito di questi attacchi, la Russia è stata costretta a ritirare gran parte della sua flotta dal porto crimeano di Sebastopoli.

