Buona parte delle prime pagine dei quotidiani di oggi è dedicata ai grossi danni e alle operazioni di soccorso nel nord della Toscana per via dei forti nubifragi avvenuti nella notte tra giovedì e venerdì. Trovano spazio anche le discussioni sul “premierato”, cioè il disegno di legge presentato dal governo per introdurre l’elezione diretta del presidente del Consiglio, e quelle legate al conflitto in corso nella Striscia di Gaza, dall’uccisione dei civili palestinesi alla mediazione degli Stati Uniti alle manifestazioni pro-Palestina che sabato si sono tenute in diverse città, anche in Italia. I quotidiani sportivi dedicano l’apertura alla vittoria dell’Inter fuori casa contro l’Atalanta per 2-1.